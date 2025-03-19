Минобороны: Российские войска ударили по шести бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по шести бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Бои подразделения группировки войск «Север» вели в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Олешня и Горналь.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет, шесть пунктов управления беспилотниками и больше 230 бойцов. С момента вторжения в Курскую область противник лишился свыше 68 630 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ завершают разгром украинской группировки, которая находится в Курской области. Он также отметил, что российские войска провели в регионе несколько разгромных операций.