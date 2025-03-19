Появились подробности про похищенную в Ачинске школьницу

СК: Похищенная в Ачинске школьница ни с кем не конфликтовала

Похищенная в Ачинске 15-летняя школьница ни с кем не конфликтовала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, у девочки отличная успеваемость, учителя в школе характеризуют ее положительно.

По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

В настоящее время ребенка ищут более 150 сотрудников полиции и волонтеры, созданы поисковые группы.