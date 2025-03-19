Профессор моды оценила новый имидж Веры Брежневой

Профессор моды Коробцева посоветовала Вере Брежневой отказаться от челки

Профессор моды РГУ имени А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа Надежда Коробцева оценила новую внешность бывшей участницы поп-группы «ВИА Гра» Веры Брежневой. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт отметила, что челки подходят звезде по типажу. В то же время она посоветовала отказаться от них в настоящее время и стричь в том возрасте, когда потребуется скрывать морщины. Также специалистка обратила внимание на измененный цвет волос артистки.

«В возрасте певицы я бы порекомендовала образы без челки с возможным возвращением к ней после 55 лет. (...) Кардинальных изменений после мелирования в имидже не произошло, но следует отметить, что быть блондинкой в случае Брежневой лучше — весь образ ярче, чем с мелированием», — заявила собеседница издания.

В то же время Коробцева порекомендовала Брежневой избегать темной одежды и заменить ее на наряды холодных пастельных оттенков.

Ранее в марте сообщалось, что Вера Брежнева с новым имиджем посетила показ люксового бренда Givenchу, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.