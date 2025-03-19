Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

Путин поручил ГП следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП) России президент Владимир Путин поручил ведомству следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты. Об этом в среду, 19 марта, сообщает ТАСС.

Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 миллиарда рублей. В 2024 году было возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и преступных посягательствах, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.

Ранее Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.