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14:27, 19 марта 2025Силовые структуры

Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

Путин поручил ГП следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП) России президент Владимир Путин поручил ведомству следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты. Об этом в среду, 19 марта, сообщает ТАСС.

Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 миллиарда рублей. В 2024 году было возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и преступных посягательствах, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.

Ранее Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

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