Путин поручил Генпрокуратуре следить за тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры (ГП) России президент Владимир Путин поручил ведомству следить за эффективной тратой средств на гособоронзаказ и нацпроекты. Об этом в среду, 19 марта, сообщает ТАСС.
Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 миллиарда рублей. В 2024 году было возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и преступных посягательствах, отметил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента подводятся итоги работы ведомства за 2024 год и определяются ключевые задачи на 2025 год.
Ранее Путин потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.