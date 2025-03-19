Путин поручил прокурорам изучить острые проблемы россиян

Путин поручил прокуратуре проанализировать острые проблемы россиян

Президент России Владимир Путин дал поручение прокурорам детально проанализировать острые системные проблемы, волнующие граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, глава государства призвал изучить наиболее острые проблемы россиян и высказать предложения по их решению.

Путин указал на важность эффективного и своевременного реагирования на запросы граждан.

Президент потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.