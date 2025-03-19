Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:36, 19 марта 2025Силовые структуры

Путин поручил прокурорам изучить острые проблемы россиян

Путин поручил прокуратуре проанализировать острые проблемы россиян
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин дал поручение прокурорам детально проанализировать острые системные проблемы, волнующие граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, глава государства призвал изучить наиболее острые проблемы россиян и высказать предложения по их решению.

Путин указал на важность эффективного и своевременного реагирования на запросы граждан.

Президент потребовал повысить защищенность от терроризма объектов инфраструктуры и мест массового пребывания людей.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия сбила свои беспилотники после приказа Путина не бить по объектам энергетики Украины. А ВСУ ударили по нефтебазе на Кубани

    Генпрокурор России заявил о просчетах в работе МЧС по защите населения и территорий

    Ущерб российской экономики от нелегального майнинга подсчитали

    Российский город превратился в Венецию из-за дождей и талого снега

    В офис Зеленского не пустили собравших подписи в поддержку Порошенко депутатов

    Генпрокурор России пообещал обеспечить наказание для пытавших граждан в Курской области

    Медведев выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа по Украине

    Бывшая ведущая «Секса с Анфисой Чеховой» вступила в партию

    Продюсер допустил приезд Пугачевой на похороны Киркорова

    В зоне СВО испытали портативный фильтр для воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше