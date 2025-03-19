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11:44, 19 марта 2025Культура

Путин поздравил Бабкину с юбилеем

Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Надежду Бабкину с 75-летием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку Российской Федерации Надежду Бабкину с юбилеем. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что исполнительница посвятила себя народному искусству и внесла «уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни». «И конечно, особо отмечу вашу востребованную общественную работу, активное участие в реализации патриотических, благотворительных инициатив», — высказался Путин.

Он также пожелал 75-летней знаменитости здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.

Ранее президент России наградил народную артистку Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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