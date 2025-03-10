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19:00, 10 марта 2025Культура

Путин наградил Ирину Аллегрову орденом

Владимир Путин вручил Ирине Аллегровой орден «За заслуги в культуре и искусстве»
Андрей Шеньшаков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Сообщается, что певица получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России. Артистка рассказала о припадке от получения почетного звания.

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