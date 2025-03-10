Путин наградил Ирину Аллегрову орденом

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
Сообщается, что певица получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России. Артистка рассказала о припадке от получения почетного звания.