Путин наградил Ирину Аллегрову орденом

Владимир Путин вручил Ирине Аллегровой орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Сообщается, что певица получила награду за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее стало известно, что певица Катя Лель получила звание заслуженной артистки России. Артистка рассказала о припадке от получения почетного звания.