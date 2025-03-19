Путин заявил о большом количестве правонарушений среди несовершеннолетних

Путин заявил о большом количестве совершенных несовершеннолетними правонарушений

Президент России Владимир Путин заявил, что количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, остается высоким. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, глава государства сказал, что актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Необходимо активнее внедрять меры по профилактике преступности, в том числе и среди молодежи. Уровень преступности среди несовершеннолетних снижается, но остается достаточно высоким.

Ранее сообщалось, что Путин поручил прокурорам изучить острые проблемы россиян.