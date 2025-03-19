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15:12, 19 марта 2025Силовые структуры

Путин заявил о большом количестве правонарушений среди несовершеннолетних

Путин заявил о большом количестве совершенных несовершеннолетними правонарушений
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, остается высоким. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, глава государства сказал, что актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Необходимо активнее внедрять меры по профилактике преступности, в том числе и среди молодежи. Уровень преступности среди несовершеннолетних снижается, но остается достаточно высоким.

Ранее сообщалось, что Путин поручил прокурорам изучить острые проблемы россиян.

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