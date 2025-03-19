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09:25, 19 марта 2025Мир

Раскрыта реакция американских властей на разговор Путина и Трампа

Bloomberg: Американские чиновники разочаровались из-за разговора Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Американские чиновники разочаровались итогами телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Соглашение, достигнутое в ходе телефонного разговора двух лидеров во вторник, стало разочарованием для американских чиновников», — пишет агентство.

По словам собеседников издания, единственным приемлемым результатом переговоров двух лидеров было бы прекращение огня на Украине «для установления постоянного мира».

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