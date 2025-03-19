Раскрыты контакты устроившего покушение на Кеннеди стрелка с советской разведкой

Нацархив: Советская разведка собирала информацию о Ли Харви Освальде

Советская разведка собирала информацию об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, устроившем покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди. Это следует из документов, опубликованных Национальным архивом США, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В частности, речь идет о Валерии Костикове — советском дипломате, работавшем с 1961 по 1965 год в консульском отделе в Мехико. По данным американской стороны, он также являлся агентом КГБ и курировал контакты Москвы с центральноамериканскими коммунистами.

В Мексике он, по мнению некоторых, был самым эффективным и опасным из офицеров разведки материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

В 1963 году именно Костиков обрабатывал консульский запрос Освальда о возможности получить визу, чтобы вернуться в Советский Союз, где он жил до 1962 года. Как отмечается в документе, о прямых контактах сторон ничего не известно, однако советское дипведомство собирало параллельно информацию об отставном морпехе.

По словам источников, Освальд находился в Мексике с сентября по ноябрь 1963 года и пытался получить советскую визу. КГБ, безусловно, интересовалось им, хотя этот интерес был вызван скорее соображениями безопасности материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Дополнительно уточняется, что американские спецслужбы установили слежку за дипломатическим объектом и смогли перехватить один из телефонных разговоров Освальда с агентом КГБ. Предположительно, им мог являться Костиков.

Ранее стало известно, что Советский Союз передавал США сведения об Освальде, устроившем покушение на Кеннеди. При этом Москва уверила Вашингтон, что Освальд не был завербован КГБ, так как из-за своего сложного характера его было «трудно контролировать».