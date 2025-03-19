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15:59, 19 марта 2025МирЭксклюзив

Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

СССР заверял США, что покушавшийся на Кеннеди Освальд был слабым стрелком
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: AP

Советский Союз передавал США сведения об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, устроившем покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди, включая информацию о его плохих стрелковых навыках. Это следует из документов, опубликованных Национальным архивом, попавших в распоряжение «Ленты.ру».

В частности, речь идет о начале 1990-х годов, когда СССР в рамках потепления отношений с США решил передать имевшиеся данные об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирало материалы на американского гражданина, когда тот проживал в Союзе с 1959 по 1962 годы.

В деле также указано, что Освальд был слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР

Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Также согласно предоставленным данным, Москва заверила Вашингтон, что Освальд не был агентом советской разведки. Уточняется, что бывший морской пехотинец был с очень сложным характером и его «кому-либо было трудно контролировать».

Кроме того, советская разведка поделилась с американскими коллегами сведениями об отношениях Освальда со своей русской супругой Мариной Николаевной Прусаковой, на которой он женился в 1961 году, когда жил в Минске. По их данным, отношения супругов были очень напряженными.

У Освальда были бурные отношения с советской женой, которая постоянно его пилила

Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Ранее стало известно, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и австралийские спецслужбы пытались скрыть документ о якобы участии СССР в покушении на Кеннеди.

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