Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

СССР заверял США, что покушавшийся на Кеннеди Освальд был слабым стрелком

Советский Союз передавал США сведения об отставном морском пехотинце Ли Харви Освальде, устроившем покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди, включая информацию о его плохих стрелковых навыках. Это следует из документов, опубликованных Национальным архивом, попавших в распоряжение «Ленты.ру».

В частности, речь идет о начале 1990-х годов, когда СССР в рамках потепления отношений с США решил передать имевшиеся данные об Освальде. Из них становится ясно, что КГБ собирало материалы на американского гражданина, когда тот проживал в Союзе с 1959 по 1962 годы.

В деле также указано, что Освальд был слабым стрелком, когда он пытался стрелять по мишеням, находясь в СССР Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Также согласно предоставленным данным, Москва заверила Вашингтон, что Освальд не был агентом советской разведки. Уточняется, что бывший морской пехотинец был с очень сложным характером и его «кому-либо было трудно контролировать».

Кроме того, советская разведка поделилась с американскими коллегами сведениями об отношениях Освальда со своей русской супругой Мариной Николаевной Прусаковой, на которой он женился в 1961 году, когда жил в Минске. По их данным, отношения супругов были очень напряженными.

У Освальда были бурные отношения с советской женой, которая постоянно его пилила Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Ранее стало известно, что американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и австралийские спецслужбы пытались скрыть документ о якобы участии СССР в покушении на Кеннеди.