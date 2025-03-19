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08:22, 19 марта 2025Мир

ЦРУ попыталось сокрыть один документ о покушении на Кеннеди

ЦРУ пыталось скрыть документ о возможном участии СССР в покушении на Кеннеди
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Eddie Johnson Estate / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и австралийские спецслужбы пытались сокрыть документ о якобы участии СССР в покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте национального архива Соединенных Штатов.

«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971»? — говорится в адресованном ЦРУ письме.

В тексте упоминается, что в американское посольство в австралийской Канберре через несколько дней после покушения на Кеннеди совершили анонимный звонок. Звонивший представился польским шофером, работавшим в посольстве СССР. По его словам, «советское правительство финансировало покушение на президента», и за это якобы предлагало награду в 100 тысяч долларов.

19 марта США опубликовали рассекреченные документы о покушении на Кеннеди.

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