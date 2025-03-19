В России подвели итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Депутат Чепа назвал телефонный разговор Путина и Трампа дипломатической победой

Результаты телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о возможности позитивных изменений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Итоги он подвел в беседе с «Лентой.ру».

По словам депутата, уже видны результаты этих переговоров, и появляется уверенность в их конструктивизме.

«Очень длительные переговоры, конкретные, затронуто много-много моментов, не только Украина, но и стратегическая безопасность в целом, что очень важно на фоне того, что мы слышим опасные предложения лидеров некоторых европейских стран по размещению стратегического ядерного оружия на своих территориях. Коснулись вопроса экономического взаимодействия между нашими странами, и, конечно, основной вопрос — это Украина. Как результат, можно сказать, что это во многом дипломатическая победа. Показаны обоими сторонами возможности к сближению, довольно быстро договоренности стали воплощаться. Это мы говорим, допустим, и об обмене пленными, и о выдаче раненных, и об остановке ударов по энергетическим инфраструктурным объектам, создана рабочая комиссия, которая начинает работать в Джидде», — поделился Чепа.

Парламентарий указал, что все это говорит о возможности позитивных изменений. Также он полагает, что довольно скоро стороны продвинуться в плане налаживания дипломатических отношений.

Это все дает уже весомые надежды на положительный исход не только на Украине, но и относительно безопасности в Европе и в мире в целом Алексей Чепа депутат Госдумы

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Беседа продолжалась более двух часов. Главы России и США обменялись мнениями о прекращении конфликта на Украине, а также выразили заинтересованность в нормализации отношений двух стран.

