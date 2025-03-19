Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова

Shot: 79-летний режиссер Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

79-летнего кинодеятеля госпитализировали в начале марта с высоким давлением. Врачи выявили у него проблемы с сердцем.

В тот же день его отпустили на амбулаторное лечение, выписав необходимые препараты. Сейчас Михалков чувствует себя лучше.

В июне 2023 года в СМИ появилась информация о госпитализации Михалкова. Сообщалось, что он поступил в отделение одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку. Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановое обследование.