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08:56, 19 марта 2025Культура

Стало известно о госпитализации Никиты Михалкова

Shot: 79-летний режиссер Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

79-летнего кинодеятеля госпитализировали в начале марта с высоким давлением. Врачи выявили у него проблемы с сердцем.

В тот же день его отпустили на амбулаторное лечение, выписав необходимые препараты. Сейчас Михалков чувствует себя лучше.

В июне 2023 года в СМИ появилась информация о госпитализации Михалкова. Сообщалось, что он поступил в отделение одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку. Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановое обследование.

Вот это да!
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