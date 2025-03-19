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19:29, 19 марта 2025Силовые структуры

Росгвардия задержала дебоширку около подмосковного торгового центра

В Балашихе росгвардейцы задержали дебоширку около ТЦ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В подмосковной Балашихе росгвардейцы задержали 25-летнюю дебоширку около торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники прибыли по сигналу «Тревога» на охраняемый объект в микрорайоне Железнодорожный. Выяснилось, что в ТЦ пьяная женщина громко кричала, нецензурно выражалась и ударила мусорным баком по стеклянной входной двери.

Россиянку доставили в отдел полиции.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали пьяную дебоширку, избившую сотрудников магазина и устроившую там погром.

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