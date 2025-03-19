Росгвардия задержала дебоширку около подмосковного торгового центра

В подмосковной Балашихе росгвардейцы задержали 25-летнюю дебоширку около торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По данным ведомства, сотрудники прибыли по сигналу «Тревога» на охраняемый объект в микрорайоне Железнодорожный. Выяснилось, что в ТЦ пьяная женщина громко кричала, нецензурно выражалась и ударила мусорным баком по стеклянной входной двери.
Россиянку доставили в отдел полиции.
Ранее в Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали пьяную дебоширку, избившую сотрудников магазина и устроившую там погром.