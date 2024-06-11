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14:53, 11 июня 2024Силовые структуры

Пьяная дебоширка избила сотрудников российского магазина и попала на видео

Росгвардия задержала пьяную женщину за дебош в подмосковном магазине

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали пьяную дебоширку, избившую сотрудников магазина и устроившую там погром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео с камеры наблюдения.

На кадрах видна женщина, которая разносит торговые полки и бьет сотрудников магазина.

Росгвардейцев вызвала директор торговой точки, которая сообщила, что пьяная агрессивная посетительница разбила витрину, забрала коробку с табачной продукцией, напала на работников магазина и скрылась. Дебоширку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

5 июня сообщалось, что буйный пассажир самолета, следовавшего из Москвы в Новосибирск, устроил дебош и был снят с рейса.

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      Любовь Ширижик
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