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13:09, 19 марта 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в краевом МЧС России.

По данным ведомства, до 21 марта в горах Сочи будет лавиноопасно на высоте от 1000 метров. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности.

Спасатели предупредили, что в горы нельзя выходить во время непогоды. При этом нужно знать места возможного схода снега. «Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее санаторий в Сочи отказался заселять незрячего гостя из-за собаки-поводыря. Гостиница нарвалась на проверку прокуратуры.

Вот это да!
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