Россиянам перечислили машины за полтора миллиона рублей

«Автостат»: За 1,5 млн рублей в РФ можно купить 5-летний Rio и 6-летний Duster

Несмотря на общий рост цен на автомобили, в России сейчас все еще можно приобрести подержанные машины по более-менее выгодной цене. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты анализа доступных в интернете объявлений купли-продажи.

Так, примерно за полтора миллиона рублей на вторичном рынке можно приобрести 5-летний Kia Rio и 3-летний Chery Tiggo 4. Эти автомобили являются в настоящее время наиболее доступными среди «молодых» транспортных средств. Из более возрастных машин эксперты выделили 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla.

Вышеуказанные модели до сих пор пользуются большой популярностью у россиян, несмотря на уход с российского рынка их производителей. Из всех представленных выше концернов только китайский концерн Chery продолжает официально поставлять в РФ свои машины, поставки автомобилей остальных брендов осуществляются только по параллельному импорту.

В целом по итогам февраля 2025 года средняя стоимость подержанных машин в РФ снизилась на 0,1 процента в месячном выражении и опустилась до отметки в 1,483 миллиона рублей. Глава сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая отмечала, что на фоне рекордно высокой ключевой ставки и заметного удорожания новых машин из-за повышения утильсбора вторичный авторынок РФ сейчас демонстрирует большую активность. На долю б/у транспортных средств, отметила эксперт, приходится 75 процентов всего отечественного авторынка. Продажам же новых машин в 2025 году аналитики прогнозируют заметное снижение. По их оценкам, реализация подобных легковушек к концу декабря просядет на 10-25 процентов.