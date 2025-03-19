Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:39, 19 марта 2025Экономика

Россиянам перечислили машины за полтора миллиона рублей

«Автостат»: За 1,5 млн рублей в РФ можно купить 5-летний Rio и 6-летний Duster
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Несмотря на общий рост цен на автомобили, в России сейчас все еще можно приобрести подержанные машины по более-менее выгодной цене. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты анализа доступных в интернете объявлений купли-продажи.

Так, примерно за полтора миллиона рублей на вторичном рынке можно приобрести 5-летний Kia Rio и 3-летний Chery Tiggo 4. Эти автомобили являются в настоящее время наиболее доступными среди «молодых» транспортных средств. Из более возрастных машин эксперты выделили 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025

Вышеуказанные модели до сих пор пользуются большой популярностью у россиян, несмотря на уход с российского рынка их производителей. Из всех представленных выше концернов только китайский концерн Chery продолжает официально поставлять в РФ свои машины, поставки автомобилей остальных брендов осуществляются только по параллельному импорту.

В целом по итогам февраля 2025 года средняя стоимость подержанных машин в РФ снизилась на 0,1 процента в месячном выражении и опустилась до отметки в 1,483 миллиона рублей. Глава сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая отмечала, что на фоне рекордно высокой ключевой ставки и заметного удорожания новых машин из-за повышения утильсбора вторичный авторынок РФ сейчас демонстрирует большую активность. На долю б/у транспортных средств, отметила эксперт, приходится 75 процентов всего отечественного авторынка. Продажам же новых машин в 2025 году аналитики прогнозируют заметное снижение. По их оценкам, реализация подобных легковушек к концу декабря просядет на 10-25 процентов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    В российском регионе сотрудники полиции задержали пособника террористов

    ЕС представил свою стратегию милитаризации

    Трамп распорядился активизировать контакты с Россией

    В Сербии показали звуковую пушку

    Советская разведка раскрыла детали об устроившем покушение на Кеннеди стрелке

    Офицер ВСУ признал окружения в Курской области

    Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

    Глава «Роскосмоса» стал крашем среди россиянок. Как он отреагировал на такое звание?

    Белый дом назвал условие отмены антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше