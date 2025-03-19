Россиянам посоветовали не гасить ипотеку досрочно

Финансист Мехтиев посоветовал разместить деньги на депозите

Вместо досрочного погашения ипотеки в 2025 году лучше поместить свободные деньги на вклад. Таким советом с россиянами в разговоре с «Газетой.Ru» поделился основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

При решении о досрочном частичном погашении следует сравнивать ставку по кредиту и ставку по депозитам. Если ставка по ипотечному кредиту 18 процентов, а свободные деньги можно разместить под 21 процент, очевидно, что деньги лучше положить на депозит. Если ставка по кредиту 29 процентов, а депозит можно разместить под 21 процентов — лучше гасить долг.

При этом эксперт отметил, что схема работает только для частичного досрочного погашения, так как ни один депозит не сможет компенсировать всю стоимость кредита при полном досрочном погашении. Кроме того, речь идет только о деньгах, которые не входят в очередной платеж в счет погашение долга.

Ранее было подсчитано, что на переплату по ипотеке россияне могут купить как минимум четыре однокомнатные или три двухкомнатные квартиры. В Москве «однушки» стоят в среднем 12 миллионов рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20 процентов придется брать ипотеку на 9,6 миллиона рублей. Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 миллионов рублей.