Россиянам указали на повод для восторга после разговора Путина с Трампом

Onet: Разговор Путина и Трампа показал, что Россия и США задают тон всему миру

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал, что обе страны задают тон всему миру. Об этом заявил эксперт по международным отношениям Витольд Сокала, сообщает Onet.

«Россияне могут испытывать восторг. Теперь снова, как и во времена СССР, Москва и Вашингтон плечом к плечу задают тон всему миру», — сказал он.

По его словам, дела складываются не лучшим образом как для Украины, так и для Европы, поскольку первые детали о разговоре глав государств стали поступать от российской стороны.

Ранее конгрессмен-республиканец Скотт Перри из Пенсильвании заявил, что готовность президента США заняться дипломатией для достижения мира между Украиной и Россией воодушевляет. В комитете по иностранным делам Палаты представителей США отметили, что состоявшийся разговор лидеров двух стран можно описать как «искусство сделки».