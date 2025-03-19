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10:24, 19 марта 2025Экономика

Россияне захотели запретить себе брать ипотеку

«Выберу.ру»: 29 % россиян хотят запретить себе оформлять ипотеку по биометрии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Россияне не против механизма, разрешающего подать заявку на ипотеку с помощью биометрии, однако многие считают необходимым ввести возможность самозапрета на такую опцию. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», передает «Газета.Ru».

За самозапрет выступили 29 процентов респондентов. Они считают, что мошенники могут воспользоваться нововведением с биометрией в своих целях. Больше всего недоброжелателей опасаются россияне в возрасте от 45 до 55 лет (56 процентов) и от 18 до 25 лет (37 процентов).

Еще 32 процента опрошенных признались, что не могут понять принцип работы нового закона. Девять процентов отнеслись к нему положительно, а 60 процентов из них сами планируют использовать механизм. Чаще всего нововведение положительно оценивали женщины в возрасте от 30 до 45 лет (78 процентов).

Законопроект, о котором идет речь, позволяет подать заявку на оформление ипотечного кредита с помощью биометрических данных. Он был принят в первом чтении Госдумой 4 марта 2025 года. При этом поправка не освобождает от сбора всех необходимых документов. С ее помощью можно пропустить только один этап — получение отметки в ЕГРН о согласии подавать документы в электронном виде.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2025 года льготная программа семейной ипотеки распространится на вторичное жилье. Нововведение коснется только регионов с низким уровнем жилищного строительства.

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