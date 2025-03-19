Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:33, 19 марта 2025Силовые структуры

Россиянин не рассказал о знакомом террористе и попал под следствие

В Магасе задержан мужчина, не сказавший полицейским о знакомом террористе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Магасе задержан 20-летний местный житель, не сказавший полицейским о знакомом террористе и его преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Ингушетия.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

По данным следствия, в августе 2024 года мужчина встречался со знакомым местным жителем. Тогда он узнал, что тот является участником запрещенной в России международной террористической организации. Кроме того, он знал о том, что знакомый совершал особо тяжкие преступления террористического характера.

Фигурант не сообщал об этом правоохранителям.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

    Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России после просьбы признать его иноагентом

    Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта фальсификата

    Глобальному спросу на нефть спрогнозировали резкий рост

    В России подвели итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Умные кольца позволят глухим общаться

    Минобороны раскрыло подробности об ударе ВСУ после отказа Путина от атак по энергообъектам

    В России зафиксировали первый случай опасной болезни вейперов

    В Минобороны связали атаку ВСУ по нефтебазе в России с попыткой срыва инициатив Трампа

    Армия России сбила свои же запущенные по Украине беспилотники после приказа Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше