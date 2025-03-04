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16:48, 4 марта 2025Силовые структуры

Российские депутаты одобрили введение ответственности за несообщение о подготовке диверсии

Госдума одобрила закон об ответственности за несообщение о подготовке диверсии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за несообщение о подготовке диверсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент одобрил внесение поправки о наказании в виде лишения свободы на срок до одного года в статью 205.6 УК РФ.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, участвовавший в подготовке документа, напомнил, что российское законодательство предусматривает ответственность за несообщение о подготовке террористических преступлений. С принятием поправок государство повысит в условиях проведения специальной военной операции безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры от диверсий, считает депутат.

Он также указал на важность своевременного оповещения правоохранительных органов о планируемых преступлениях, подрывающих обороноспособность страны. В связи с этим восполнение правового пробела позволит выявлять случаи, когда граждан склоняют покрывать диверсантов.

Вместе с тем к статье 205.6 УК РФ имеется примечание об освобождении от уголовной ответственности гражданина за несообщение о причастности к преступлению супруга или близкого родственника.

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