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07:34, 19 марта 2025Путешествия

Россиянин описал девушек на пляже Нидерландов фразой «шикарные блондинки»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал на пляже города Зандворт в Нидерландах и рассказал об отдыхе местных девушек. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Среди местного населения есть как коренные голландки — шикарные блондинки с голубыми глазами, так и мигранты — уроженки южных стран», — такой фразой описал увиденное россиянин.

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Автор публикации отметил, что одеваются девушки на пляже по-разному. Некоторые не стесняются демонстрировать свою красоту и купаются и загорают в маленьких купальниках, в то время как другие носят паранджу. Блогер добавил, что на голландских пляжах девушки не ходят топлес, как в Германии.

Кроме того, по словам путешественника, нидерландки оказались очень общительными. «При виде камеры они сразу начинали позировать и заигрывать», — заметил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о ночной жизни девушек в Амстердаме. Путешественник пояснил, что они привыкли «расслабляться по полной».

Вот это да!
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