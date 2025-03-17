Россиянин побывал в Нидерландах и описал местных девушек фразой «без тормозов»

Российский путешественник побывал в Нидерландах и рассказал о ночной жизни местных девушек. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Амстердаме "без тормозов" — расслабляются по полной. Правда, потом некоторые из них могут сожалеть об этом, но на следующую ночь все повторяется», — такими фразами описал нидерландок россиянин.

Блогер отметил, что местные девушки имеют вполне устоявшийся распорядок дня: днем — работа или учеба, а вечером — поход по клубам. Готовиться к «тусовке» жительницы Амстердама начинают сильно заранее: многих из них можно увидеть в вечерних платьях уже днем.

«Некоторые из них и вовсе, не дожидаясь ночи, начинают заглядывать в злачные места сразу после обеда. В итоге к вечеру градус их настроения оказывается уже сильно приподнят», — заметил путешественник.

По словам автора публикации, нидерландки умудряются гулять всю ночь, веселятся до упаду и легко заводят новые знакомства. «Многократно наблюдал картину, как местные парни подходят и прямо на улице знакомятся с девушками, а потом в течение пяти минут уже уходят вместе», — удивился он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в испанском городе Торревьеха и зашел на местный пляж. Он признался, что девушки там «точно ничего не стыдятся».

