Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:28, 17 марта 2025Путешествия

Россиянин побывал в Нидерландах и описал местных девушек фразой «без тормозов»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российский путешественник побывал в Нидерландах и рассказал о ночной жизни местных девушек. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Девушки в Амстердаме "без тормозов" — расслабляются по полной. Правда, потом некоторые из них могут сожалеть об этом, но на следующую ночь все повторяется», — такими фразами описал нидерландок россиянин.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Все лекарства я выбросила» Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
«Все лекарства я выбросила»Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
6 августа 2018

Блогер отметил, что местные девушки имеют вполне устоявшийся распорядок дня: днем — работа или учеба, а вечером — поход по клубам. Готовиться к «тусовке» жительницы Амстердама начинают сильно заранее: многих из них можно увидеть в вечерних платьях уже днем.

«Некоторые из них и вовсе, не дожидаясь ночи, начинают заглядывать в злачные места сразу после обеда. В итоге к вечеру градус их настроения оказывается уже сильно приподнят», — заметил путешественник.

По словам автора публикации, нидерландки умудряются гулять всю ночь, веселятся до упаду и легко заводят новые знакомства. «Многократно наблюдал картину, как местные парни подходят и прямо на улице знакомятся с девушками, а потом в течение пяти минут уже уходят вместе», — удивился он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в испанском городе Торревьеха и зашел на местный пляж. Он признался, что девушки там «точно ничего не стыдятся».

    Обсудить
    Последние новости

    В России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных

    Россиянин побывал в Нидерландах и описал местных девушек фразой «без тормозов»

    Крокодил съел мальчика на глазах отца

    Раскрыты причины отсутствия оргазма у некоторых женщин

    Шансы наступления российских войск на Киев оценили

    В Саудовской Аравии задержали более 50 человек за «аморальные действия»

    В США призвали к полному прекращению поддержки Украины

    Россиян предупредили об использовании мошенниками ИИ в аферах с жильем

    Жительница Суджи рассказала о признании танкистов ВСУ

    Обнаружен влияющий на старение мозга фактор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше