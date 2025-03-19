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15:41, 19 марта 2025Силовые структуры

Россиянин отошел в лес справить нужду и нашел сумку с оружием ВСУ

В Подмосковье рабочий нашел гранатомет ВСУ, когда пошел в лес справить нужду
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье рабочий отошел в лес справить нужду и нашел сумку с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash

По данным канала, 15 марта мужчина занимался покраской деревьев в СНТ «Лесная поляна». Под конец дня он отошел в лес справить нужду и увидел сумку с оружием и пояснительными записками. Прибывшие на место правоохранители обнаружили внутри гранатомет «РПГ 22» и более 98 пистолетных патронов калибра НАТО. Сейчас полицейские разыскивают диверсанта, спрятавшего оружие в сумку.

Ранее сообщалось, что в селах Черкасское Поречное и Косица Курской области армия России нашла брошенное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было произведено в странах НАТО.

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