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12:15, 19 марта 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за совращение несовершеннолетней

В Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил мужчину к 12 годам за совращение несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года 48-летний мужчина из села Ленское дождался 11-летнюю соседку, которая вечерами приводила домашний скот. Он заманил девочку сладостями и совершил над ней действия сексуального характера. Потерпевшая сообщила об этом отцу, и он обратился в правоохранительные органы.

Следователи и сотрудники полиции установили и другие эпизоды аналогичных преступлений в отношении школьницы. Собрана достаточная доказательная база и проведены экспертизы.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в подземном переходе российского города мужчина пытался изнасиловать незнакомку и попался.

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