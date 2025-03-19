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11:25, 19 марта 2025Силовые структуры

В подземном переходе российского города мужчина пытался изнасиловать незнакомку и попался

В Москве задержали пытавшегося изнасиловать женщину в подземном переходе мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Москве задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать незнакомку в подземном переходе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»), части 3 статьи 30, части 2 статьи 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера») и по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ближайшее время следствие будут ходатайствовать перед судом о его аресте.

По данным следствия, ЧП произошло 17 марта в подземном переходе, расположенном вблизи Бескудниковского проезда. Там обвиняемый напал на ранее незнакомую девушку и попытался изнасиловать ее. Кроме того, он пытался совершить другие действия сексуального характера, но довести до конца свой преступный умысел он не смог, потому что пострадавшая оказала активное сопротивление и стала кричать. Также происходящее увидели случайные прохожие, они вызвали полицейских. Также сообщается о том, что при задержании фигурант применил насилие в отношении одного из правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пятеро подростков изнасиловали женщину в электричке.
 

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