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10:10, 19 марта 2025Россия

Россиянка присвоила «гробовые» за бойца СВО после развода с ним и поплатилась

Жительница Красноярского края незаконно получила выплаты за смерть бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Жительница Красноярского края незаконно получила «гробовые» выплаты за смерть бойца специальной военной операции (СВО) на Украине после развода с ним и поплатилась. Об этом сообщили в СУ СК по российскому региону.

В августе 2023 года стало известно, что военнослужащий уже не вернется с фронта. Тогда россиянка обратилась за выплатой единовременного пособия, предоставив свидетельство о заключении брака между ней и бойцом СВО в 2011 году.

Женщина присвоила три миллиона рублей. При этом, по данным ведомства, россиянка не была женой военнослужащего — они развелись еще 10 лет назад, в октябре 2014 года.

В отношении россиянки завели уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенное в крупном размере. На сегодняшний день дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ранее жительница Московской области присвоила выплаты за не вернувшегося из зоны специальной военной операции сына. До этого она фактически отказалась от него, в частности, сдавала ему комнату в аренду, за что ее пытались лишить родительских прав.

Вот это да!
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