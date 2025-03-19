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16:30, 19 марта 2025Экономика

Россиянка зарегистрировала в квартире мигрантов и поплатилась

Жительница Кемерова прописала у себя мигрантов и получила штраф 180 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Кемерова прописала в своей квартире мигрантов и попалась. Собственнице придется оплатить штраф, сообщает «Комсомольская правда».

Жилье находится в Рудничном районе российского города. По данным полиции, в 2024 году 22-летняя владелица квартиры фиктивно зарегистрировала 10 мигрантов из соседних стран по просьбе знакомого своего мужа. Регистрация была нужна для устройства на работу, никто из иностранцев не жил в квартире.

Прежде россиянку уже судили за аналогичное преступление. В связи с этим суд принял решение оштрафовать собственницу на 180 тысяч рублей.

Ранее полиция задержала жительницу Петропавловска-Камчатского, которая зарегистрировала у себя более 150 иностранцев.

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