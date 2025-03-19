Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 15 процентов

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

Уточняется, что по промокоду FEST15 пассажиры могут получить скидку 15 процентов на тарифы «Выгодный» и «Максимум». Купить авиабилеты в рамках акции нужно до 23:59 по московскому времени 25 марта, а улететь — с 19 марта по 25 октября.

Ранее распродажу билетов объявила другая российская авиакомпания — «Аэрофлот». Россиянам предложили улететь из Москвы в Бангкок, Денпасар (Бали), Анталью и Абу-Даби за сумму от 10,3 тысячи рублей.