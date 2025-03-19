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11:43, 19 марта 2025Россия

Российский генерал назвал пять составляющих успеха операции «Поток» под Суджей

Депутат ГД Гурулев о заходе по трубе в тыл ВСУ: Россия научилась воевать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Фото Добровольческого корпуса / РИА Новости

Удачное проведение операции «Поток» свидетельствует о переходе боеготовности Российской армии на новый уровень. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в Telegram.

К успеху привело сочетание ряда факторов, пояснил генерал. Первым из них он назвал высокую подготовку личного состава. Вторым пунктом Гурулев указал секретность операции.

Третьим и четвертым факторами депутат указал хорошее обеспечение операции необходимой материальной базой и грамотно спланированное поражение противника в ходе ее реализации. Наконец, пятой составляющей успеха он назвал эффект неожиданности. «Вот в этом и заключается успех. Это уже совсем другой уровень подготовки и понимания. Мы научились воевать», — резюмировал Гурулев.

Ранее житель Курской области рассказал об угощении чаем участников операции «Поток», вышедших из трубы газопровода в окрестностях Суджи. «Утром встал зубы чистить, обернулся и вижу — наши солдаты возле дома. Пришли до нас, посидели, мы чаем попоили их», — пояснил мужчина.

ЖЗЛ
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