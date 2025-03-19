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10:24, 19 марта 2025Россия

Житель Курской области рассказал об угощении чаем вышедших из трубы российских штурмовиков

РИА Новости: Житель Суджи угощал штурмовиков чаем после выхода из трубы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

Житель Курской области рассказал, как поил чаем российских штурмовиков, которые с помощью газовой трубы в ходе операции «Поток» вклинились в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже. Его слова приводит РИА Новости.

«Утром встал зубы чистить, обернулся и вижу — наши солдаты возле дома. Пришли до нас, посидели, мы чаем попоили их. И вот начали рассказывать, что они прошли 15 километров. Слушали, и один говорит, если хотите, покажу, как это было», — рассказал местный житель.

Российский военный, продолжил он, снял капюшон и показал, что его волосы были полностью в смоле.

Ранее участники операции «Поток» рассказали об одной уловке при встрече с ВСУ. Военнослужащие обманывали противника и говорили на украинском языке. Украинские солдаты обнаружили проникновение российских подразделений в тыл только спустя полтора часа.

В боях за Суджу российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток», ее участников представят к наградам.

ЖЗЛ
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