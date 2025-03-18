Участники операции «Поток» рассказали об одной уловке при встрече с ВСУ

Участники операции «Поток» рассказали, что обманывали ВСУ, говоря на украинском

Участники операции «Поток» в Курской области рассказали, что обманывали солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), говоря на украинском языке. Об этом сообщает «RT на русском».

«Что, хлопцы, здоровеньки булы. Свой, свой. 80-я бригада», — представился перед украинскими солдатами один из российских бойцов.

При этом, как рассказали военнослужащие, украинские солдаты обнаружили проникновение российских подразделений в тыл только спустя полтора часа.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Наибольшую известность в ходе боев за Суджу получила операция по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Операция, получившая название «Поток», была признана успешной и, по заявлению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, войдет в учебники истории.