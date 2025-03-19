Российского военного осудили за избиение подчиненного

В Абакане осудили военного за избиение подчиненного

В Абакане осудили военного за избиение подчиненного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Как установил суд, Саян Салчак являлся начальником по должности и званию, был недоволен исполнением служебных обязанностей своими подчиненными. После того как он высказал начальнику возражения относительно привлечения его к несению службы в выходные дни в присутствии сослуживцев, Салчак схватил его за горло и нанес два удара кулаком по лицу.

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил его к трем годам условно с испытательным сроком на два года.

Ранее сообщалось, что российский военный дважды уклонился от службы и оказался в колонии.