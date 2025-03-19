Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 19 марта 2025Силовые структуры

Российский военный дважды уклонился от службы и оказался в колонии

Суд дал 6 лет колонии военному Иванову за уклонение от службы и самоволку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Василия Иванова, который дважды уклонился от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, в июле 2023 года военнослужащий решил отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и не явился на службу из отпуска. Спустя полгода он прибыл в военную комендатуру, а уже через четыре месяца самовольно оставил часть и уехал в Иркутскую область.

Военного задержали 1 октября 2024 года. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военнослужащего Евгения Шунчева за кражу у соседа и избиение экс-сожительницы.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности дружить с Россией при одном условии

    Стало известно о попытке солдат ВСУ бежать от ожесточенных боев под Суджей

    Политолог рассказал о близости Трампа к Путину

    В Харьковской области заявили об остановке работы предприятий в Волчанске и Купянске

    В Харьковской области рассказали об отправке ВСУ на фронт мобилизованных в наручниках

    ВС России уничтожили группу иностранных наемников в ДНР

    В Москве двух детей без признаков жизни нашли в пруду

    Мужчина опробовал технику контроля эякуляции и разочаровался

    Российский бизнес предупредил о развитии в стране кризиса неплатежей

    Раскрыта причина задержания мэра Стамбула

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше