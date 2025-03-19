Российский военный дважды уклонился от службы и оказался в колонии

Суд дал 6 лет колонии военному Иванову за уклонение от службы и самоволку

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного Василия Иванова, который дважды уклонился от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Как установил суд, в июле 2023 года военнослужащий решил отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и не явился на службу из отпуска. Спустя полгода он прибыл в военную комендатуру, а уже через четыре месяца самовольно оставил часть и уехал в Иркутскую область.

Военного задержали 1 октября 2024 года. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военнослужащего Евгения Шунчева за кражу у соседа и избиение экс-сожительницы.