Рыба забила канализацию жилого дома в российском городе и попала на видео

Канализацию жилого дома в Углегорске забили рыбой

В городе Углегорск Сахалинской области килограммы рыбы забили канализационные трубы в жилом доме. В результате подвал оказался затоплен тушками и сточными водами, видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Углегорска».

Дом находится по адресу улица Свободная, 13. Видео снял один из коммунальщиков после того, как канализацию починили. На кадрах можно увидеть кучу некрупной рыбы в сточных водах, покрывающих пол подвала. В управляющей компании отметили, что сталкиваются с подобным впервые.

Специалисты откачивают сточные воды из помещения, после чего будет проведена дезинсекция. Коммунальщики также проверили центральную канализацию. По их словам, из-за рыбы могла забиться общая система — в таком случае отходы попали бы в квартиры на первых этажах. Этого удалось избежать.

Предполагается, что рыбу выбросили в унитаз рыбаки-любители. Зачастую навага оказывается ненужной на фоне других видов рыбы.

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