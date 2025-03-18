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16:35, 18 марта 2025Экономика

Жители российского поселка пожаловались на фекальное болото под окнами

Жители Славинска пожаловались на фекальное болото под окнами
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amber Mash

Жители поселка Славинск Калининградской области пожаловались на фекальное болото под окнами, появившееся из-за протечки в соседнем доме. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Дома находятся на Центральной улице поселка. В одном из них живут местные, а в другом — заключенные из колонии-поселения (КП). Прежде в помещениях колонии находился сельский клуб и общежитие для сборщиков урожая, однако затем объекты перешли во владение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Год назад в КП переполнилась канализационная яма, после чего из стен здания начали стекать фекалии и другие отходы. Сточные воды попадают на огороды жителей соседнего дома и создают неприятный запах. Собственники обращались к начальнику колонии, однако это не изменило ситуацию. Они попросили помощи у сельского совета, который пообещал откачать жидкость.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде из-за писем подсудимых образовался засор канализации, обернувшийся фекальным дождем.

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