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16:36, 14 марта 2025Экономика

В Подмосковье письма подсудимых устроили фекальный дождь в канализации

В Сергиевом Посаде письма подсудимых вызвали мощный засор канализации
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В подмосковном Сергиевом Посаде письма подсудимых устроили фекальный дождь в канализации. Внимание на ситуацию обратило издание Regions.ru.

По информации источника, сотрудникам «Водоканала» пришлось устранять засор, причиной которого стали не только грязь и салфетки, но и письма, которые были найдены в трубах и привели к серьезным помехам нормальной работе канализации. Специалист, проводивший ремонт, с удивлением обнаружил, что в трубах в том числе находились письма из следственного изолятора.

В издании напомнили, что подобные системы предназначены исключительно для сброса сточных вод, а любые выброшенные в нее предметы могут стать причиной засора.

Ранее в марте жильцы многоквартирного дома в Волжском пожаловались, что здание больше месяца утопает в сточных водах, однако управляющая компания их не откачивает и лишь обещает устранить проблему.

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