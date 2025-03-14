В Подмосковье письма подсудимых устроили фекальный дождь в канализации

В Сергиевом Посаде письма подсудимых вызвали мощный засор канализации

В подмосковном Сергиевом Посаде письма подсудимых устроили фекальный дождь в канализации. Внимание на ситуацию обратило издание Regions.ru.

По информации источника, сотрудникам «Водоканала» пришлось устранять засор, причиной которого стали не только грязь и салфетки, но и письма, которые были найдены в трубах и привели к серьезным помехам нормальной работе канализации. Специалист, проводивший ремонт, с удивлением обнаружил, что в трубах в том числе находились письма из следственного изолятора.

В издании напомнили, что подобные системы предназначены исключительно для сброса сточных вод, а любые выброшенные в нее предметы могут стать причиной засора.

Ранее в марте жильцы многоквартирного дома в Волжском пожаловались, что здание больше месяца утопает в сточных водах, однако управляющая компания их не откачивает и лишь обещает устранить проблему.