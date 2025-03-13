В российском городе пожаловались на двухлетний потоп в квартирах

Челябинцы пожаловались, что их квартиры топит третий год из-за протечки крыши

В Челябинске жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались, что их квартиры из-за протечки крыши топит третий год. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица 40 лет Победы, 52. От проблемы страдают жильцы верхних этажей — вода заливает балконы, а у некоторых — еще и комнаты. «Каждый год одно и тоже — после зимы и в сезон дождей балкон и некоторые комнаты превращаются в озеро. Вода с крыши попадает внутрь, заливает пол», — сетуют челябинцы. Они отметили, что управляющая компания (УК) никак не помогает решить проблему, с лета игнорирует заявки на ремонт в личном кабинете и лишь обещает вызвать альпинистов для починки кровли.

Накануне жильцы дома в Волжском пожаловались, что здание больше месяца утопает в сточных водах, однако УК их не откачивает.