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15:48, 13 марта 2025Экономика

В российском городе пожаловались на двухлетний потоп в квартирах

Челябинцы пожаловались, что их квартиры топит третий год из-за протечки крыши
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: volkovslava / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались, что их квартиры из-за протечки крыши топит третий год. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица 40 лет Победы, 52. От проблемы страдают жильцы верхних этажей — вода заливает балконы, а у некоторых — еще и комнаты. «Каждый год одно и тоже — после зимы и в сезон дождей балкон и некоторые комнаты превращаются в озеро. Вода с крыши попадает внутрь, заливает пол», — сетуют челябинцы. Они отметили, что управляющая компания (УК) никак не помогает решить проблему, с лета игнорирует заявки на ремонт в личном кабинете и лишь обещает вызвать альпинистов для починки кровли.

Накануне жильцы дома в Волжском пожаловались, что здание больше месяца утопает в сточных водах, однако УК их не откачивает.

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