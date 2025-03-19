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10:25, 19 марта 2025Из жизни

Рыболов поймал сома размером с человека и продал его за 45 тысяч рублей

В Малайзии пойман сом-валлаго длиной 150 сантиметров и весом 36 килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kletr / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии рыболов поймал необычайно крупного сома-валлаго, относящегося к виду Wallagonia leerii. Об этом сообщает издание Malay Mail.

В реке, где он ловил рыбу, много валлаго, но их вес, как правило, составляет от двух до четырех килограммов. Сом, который попался ему, гораздо крупнее и по размеру сопоставим с человеком. Длина рыбы превышает 150 сантиметров, а ее вес равен 36 килограммам.

Рыболов отвез свой улов в столицу округа и выгодно продал рыботорговцу. Позднее сома купила китайская предпринимательница. Она заплатила 65 ринггитов (примерно 1300 рублей) за килограмм, а стоимость всей рыбы составила 46,8 тысячи рублей.

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Сомы-валлаго водятся в Таиланде, Малайзии и Индонезии. Представители вида Wallagonia leerii достигают двух метров в длину и весят до 150 килограммов.

Ранее сообщалось, что 18-летний австралиец поймал огромную кобию в день рождения друга и побил 40-летний мировой рекорд. Когда рыбаки вернулись в порт и взвесили улов, оказалось, что он весит 79,6 килограмма.

Вот это да!
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