Садоводов призвали использовать колготки

The Mirror: Капроновые колготки можно использовать для поддержки деревьев

Вместо пластиковых кабельных стяжек для поддержки растений можно использовать капроновые колготки. Такой совет садоводам дали эксперты The Mirror.

По словам специалистов, сделанные из одноразового пластика, кабельные стяжки могут сдерживать рост растений и создавать сложности при удалении. Колготки, в свою очередь, более гибкие, но в то же время способны обеспечить деревьям и кустам надежную поддержку. Кроме того, легкий материал хорошо пропускает воздух, необходимый растениям.

Перед использованием колготки необходимо разрезать на полосы, а затем подвязать ветви в нужных местах. Помимо этого, колготки могут стать защитным барьером для фруктов и овощей, не позволяющим вредителям добраться до урожая.

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