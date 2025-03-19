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17:02, 19 марта 2025Экономика

Садоводов призвали использовать колготки

The Mirror: Капроновые колготки можно использовать для поддержки деревьев
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petr Smagin / Shutterstock / Fotodom

Вместо пластиковых кабельных стяжек для поддержки растений можно использовать капроновые колготки. Такой совет садоводам дали эксперты The Mirror.

По словам специалистов, сделанные из одноразового пластика, кабельные стяжки могут сдерживать рост растений и создавать сложности при удалении. Колготки, в свою очередь, более гибкие, но в то же время способны обеспечить деревьям и кустам надежную поддержку. Кроме того, легкий материал хорошо пропускает воздух, необходимый растениям.

Перед использованием колготки необходимо разрезать на полосы, а затем подвязать ветви в нужных местах. Помимо этого, колготки могут стать защитным барьером для фруктов и овощей, не позволяющим вредителям добраться до урожая.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал россиянам советы по подготовке рассады в марте. Он посоветовал в первую очередь посадить томаты, перец и баклажаны.

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