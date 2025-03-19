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19:19, 19 марта 2025Ценности

Самая стильная российская актриса вышла на публику в мини-платье

Актриса Наталья Бардо посетила премию «100 самых стильных» в мини-платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Наталья Бардо

Наталья Бардо. Кадр: @bardonata

Популярная российская актриса Наталья Бардо посетила вручение премии «100 самых стильных» по версии Fashion TV в откровенном образе. Кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость вышла на публику в коричневом мини-платье, которое облегало ее фигуру. Свой образ артистка дополнила многочисленными украшениями. Среди них — колье в виде скорпиона, несколько золотых колец и серьги. «Оцените. Как вам мой образ?» — обратилась она к фанатам.

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В то же время Бардо подчеркнула, что получила награду как самая стильная актриса.

В феврале Наталья Бардо показала фигуру в бикини. Знаменитость снялась в ярко-розовом купальнике, который включал в себя топ-бандо и трусы с низкой посадкой.

Вот это да!
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