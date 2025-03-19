Шесть сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в российском городе

Семь человек пострадали при ликвидации пожара в Комсомольске-на-Амуре

Семь человек пострадали при ликвидации пожара в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пожар начался на территории гаражного кооператива. Когда прибывшие на место сотрудники приступили к тушению, прогремел взрыв.

Пожарные получили травмы, также пострадал хозяин гаража. Госпитализация никому из них не потребовалась. Пожар был потушен.

Ранее в Саратовской области двое пожарных стали жертвами возгорания, начавшегося после атаки беспилотников. Соболезнования их близким выразил глава МЧС Александр Куренков.