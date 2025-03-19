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19:14, 19 марта 2025Из жизни

Сотрудник почты украл 135 миллионов рублей и потратил их на курорты и стриптиз-клубы

В США сотрудник украл с почты 135 миллионов рублей ради роскошных курортов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Вашингтоне, США, сотрудник почты за три года работы украл около 100 чеков и потратил их на роскошный отдых. Об этом сообщает People.

44-летний Хачикосела Мучимба присваивал чеки, которые отправляли частным лицам, и переводил чужие деньги на свои банковские счета. Многие из этих чеков были налоговыми вычетами от Министерства финансов. Мужчина стирал с них имя получателя и вписывал свое. Таким образом Мучимбе удалось украсть около 1,6 миллиона долларов (135 миллионов рублей).

На эти деньги мужчина посещал дорогие курорты и ходил по стриптиз-клубам. Например, в июле 2022 года Мучимба отдыхал в Bulgari Resort Bali. Этот курорт предлагает гостям частные виллы с бассейном на берегу океана, к каждой из которых приставлен личный дворецкий. Самая дешевая вилла там стоит 1,3 тысячи долларов (109 тысяч рублей) за ночь, не считая налоги и сборы.

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Расследование в отношении Мучимбы началось в январе 2023 года после жалобы одного из пострадавших. Полиция отследила перевод и нашла адрес афериста. Он совпал с адресом Мучимбы. Его банковские счета стали проверять и раскрыли его мошенническую схему. Мужчину признали виновным. Окончательный приговор ему вынесут в августе.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, водителя курьерской службы FedEx арестовали за то, что он выбросил десятки посылок в лесу. Мужчина признался, что не стал отвозить недоставленные посылки на склад, потому что опоздал — была уже поздняя ночь.

Вот это да!
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