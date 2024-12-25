Курьер выбросил десятки посылок в лесу из-за опоздания

В США курьер опоздал на склад и выбросил все посылки в лесу

В штате Флорида, США, водителя курьерской службы FedEx арестовали за то, что он выбросил десятки посылок в лесу. Об этом сообщает The Independent.

О выброшенных заказах рассказали жители города Бонифей. Они заметили их в лесу и на обочине дороги. Посылки доставлялись компанией FedEx, поэтому местный шериф связался с ее представителями и вышел на курьера Латавиона Льюиса. Как выяснилось, он переехал во Флориду из Алабамы и устроился курьером на первое время.

После ареста Льюис признался, что не стал отвозить недоставленные посылки на склад, потому что опоздал — была уже поздняя ночь. Не зная, что делать с заказами, он просто разбросал их по городу. Полиции удалось собрать 44 посылки.

FedEx заявила, что Льюис больше не работает в компании, а его действия максимально неприемлемы, так как из-за них посылки пропали в разгар праздничного сезона.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Во время допроса он признался, что утаивал почту, потому что устал от переработок.

