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18:08, 10 октября 2024Из жизни

Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

Почтальон из Британии спрятал на чердаке два мешка с почтой, потому что устал

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

В Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Об этом пишет Daily Mail.

30-летний Джейсон Купер работал почтальоном с 2017 года. При этом он сменил несколько городов, включая Стоктон, Хартлпул и Беллингхем, и переводился из филиала в филиал. За время службы Купер несколько раз получал замечания из-за плохого тайм-менеджмента. В 2022 году к нему домой пришел плотник, который обнаружил на чердаке 12 пыльных мешков с почтой. Купер, отвечая на вопросы плотника, сказал, что мешки уже были в доме, когда он переехал. Плотник не поверил мужчине и отправился в полицию.

Правоохранители пришли к почтальону с визитом и нашли на чердаке около четырех тысяч посылок и писем. Некоторые из них были вскрыты, но содержимое, включая банковские карточки, осталось нетронутым. Все отправления были датированы 2020-2021 годами. При этом около 700 отправлений были доставками «до двери», за них почта и почтальон получают дополнительную плату. Когда Купера стали допрашивать, он признался, что спрятал почту, потому что устал от переработок.

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Мужчина признал вину за задержку доставки писем и посылок и вскрытие конвертов. Судья в ходе заседания выразил мнение, что Купер заслужил реальный тюремный срок. Однако, поскольку у Купера трое малолетних детей, он принял решение приговорить мужчину к году заключения условно и 200 часам общественных работ. При этом, если он нарушит закон в ближайшие два года, его отправят в тюрьму. После задержания Купера уволили с почты.

Ранее сообщалось, что почтальон из Австралии оставил пожилой женщине откровенное аудиопослание и напугал ее. 64-летняя австралийка по имени Белла нашла в почтовом ящике USB-накопитель с записью на 12 минут, в которой неизвестный рассказывал, что уже полгода следит за ней и жаждет встречи.

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