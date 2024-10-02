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17:03, 2 октября 2024Из жизни

Почтальон-сталкер начал преследовать пожилую женщину

В Австралии почтальон-сталкер оставил женщине открытку и аудиопослание

Фото: Shutterstock / Fotodom

Почтальон из Австралии оказался сталкером и оставил женщине аудиопослание, в котором описывал, как он наблюдает за ней. Об этом пишет The Guardian.

64-летняя жительница небольшого города в штате Виктория по имени Белла нашла в почтовом ящике странную открытку и USB-накопитель. Внутри оказалось аудиосообщение длиной около 12 минут. В нем незнакомый мужчина рассказал, как увидел Беллу выходящей из магазина и понял, что они должны встретиться вновь. Шесть месяцев он пытался вновь с ней пересечься, но у него не выходило. Тогда мужчина, будучи почтальоном, вызвался работать на маршруте, который включает ее адрес.

В своем аудиопослании он также говорил о другой женщине, за которой наблюдал. Мужчина сказал, что знает, где она живет и что намеренно проходит мимо места ее работы. «Мы виделись друг с другом время от времени в течение пяти лет», — сказал он.

Прослушав запись, пожилая австралийка сразу обратилась в офис национальной почты Australia Post с жалобой, что ее начал преследовать почтальон. Сталкером оказался 41-летний сотрудник, который уволился после того, как понял, что ему грозит служебное расследование. Белла также подала жалобу в полицию и прошение об обеспечении защиты от сотрудника Australia Post. Полиция удовлетворила ее прошение и наложила ограничения на мужчину, которому теперь запрещено приближаться к Белле и к ее дому.

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Несмотря на это, Белла недовольна реакцией почты, которая, по ее мнению, не провела серьезного расследования и не компенсировала ей моральный ущерб. Она сказала, что жила в страхе в течение нескольких месяцев. Белла обратилась за финансовой поддержкой, чтобы дополнительно обезопасить себя и свой дом, но почта отклонила ее запрос.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка. Мужчину отправили в тюрьму за преследование женщины.

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      Антонина Черташ
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