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08:03, 19 марта 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ прорваться в тыл России под Суджей

ВСУ пытались прорваться в тыл России в Суджанском районе Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в тыл России Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Киевский режим также намеревался прорваться в тыл нашей группировки в Суджанском приграничье, однако подразделения Бесстрашных, принимавшие участие в отражении провокации (...) нанесли существенный урон группировке противника на сумском направлении», — говорится в сообщении канала.

Там подчеркивается, что суточное продвижение российской армии составило больше 2800 метров, Украина также потеряла пять единиц вражеской бронетехникии.

Днем ранее, 18 марта, стало известно, что в Курской области ожесточенные бои продолжаются в лесных массивах в районе населенного пункта Гуево. В в самом населенном пункте среди украинских военных усиливаются панические настроения — бойцы ВСУ без приказа командования пытаются малыми группами бежать на территорию Сумской области.

ЖЗЛ
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