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16:45, 19 марта 2025Силовые структуры

Супругов Невзоровых внесли в список террористических и экстремистких объединений

Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых в список террористических объединений
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых (Александр Невзоров признан Минюстом России иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) в список террористических и экстремистких объединений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, уроженец города Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973 года рождения, уроженка города Ленинграда», — сказано на сайте.

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Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил их.

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